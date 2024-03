Almaviva è professionista: dalla fascia di Totti alla firma con la Roma

Vi ricordate di Mattia Almaviva ? Il giovane calciatore della Roma è stato sotto ai riflettori il 28 maggio 2017, giorno in cui Francesco Totti diede l'addio al calcio. Nel corso della cerimonia finale, successiva alla vittoria della Roma col Genoa che permise alla squadra di Spalletti di qualificarsi in Champions League, l'eterno capitano giallorosso consegnò la propria fascia di capitano proprio ad Almaviva , il quale all'epoca era alle prime esperienze nel vivaio capitolino.

Roma, primo contratto per Almaviva

Nel settore giovanile della Roma è stato grande protagonista negli ultimi anni, dove è riuscito anche a diventare campione d'Italia con la formazione under 16. Quest'oggi c'è stato il grande annuncio, con Almaviva che ha firmato con la Roma il primo contratto da professionista. Emozionato, il classe 2006 ha annunciato così la notizia sui social: "L’ho sognato sin da piccolo, ho lottato per ottenere questo punto di partenza ed ora posso dire felicemente che l’ho raggiunto. Posso finalmente dire di aver firmato il primo contratto da professionista con la Roma e voglio ringraziare la società per la grande opportunità data, la mia famiglia e i miei agenti, sperando di raggiungere altri traguardi come questo. FORZA ROMA".