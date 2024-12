Dovbyk, due gol con la Roma ma non esulta: la frase della moglie sui social

Due gol, uno fallito, giocate, corse, rincorse: Artem Dovbyk si è finalmente sbloccato contro la Sampdoria. E la Roma ritrova il suo attaccante centrale, che non vedeva la porta dal 3 novembre e che con i due centri di stasera ha già segnato in tutte e tre le competizioni. Otto gol finora, non tantissimi ma neppure pochi per il gigante ucraino che, però, non ha esultato con particolare veemenza. Dopo la prima rete neppure un sorriso, dopo la seconda ha accennato qualcosa di più, ma certo lo hanno notato tutti, a casa e all'Olimpico. Segno che l'ex Girona non sta ancora bene: fisicamente, visti i tanti fastidi alle ginocchia, e forse pure come umore. Le critiche lo hanno segnato e, racconta chi lo conosce bene, Dovbyk è un ragazzo molto sensibile.