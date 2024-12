Roma-Sampdoria diretta Coppa Italia: Dovbyk doppietta, tris Baldanzi LIVE

Tra le amarezze che le ha riservato il campionato (vedi alla voce 2-0 di Como ) e l'intrigo Dybala-Galatasaray , la Roma inizia il suo percorso in Coppa Italia in cerca di riscatto: all'Olimpico arriva la Sampdoria , protagonista a sua volta di una stagione non esaltante in Serie B . Segui tutti gli aggiornamenti dal pre al post partita in diretta.

21:33

33' - Roma, ritmi alti

Baldanzi in contropiede prova a pescare Angelino ma il suo passaggio è fuori misura. La Roma continua a tenere alti i ritmi.

21:24

24' - GOL ROMA: Baldanzi per il tris!

La Roma ipoteca già la partita con Baldanzi! L'esterno si accentra e fa partire il sinistro a giro sul secondo palo che termina all'angolino basso. Niente da fare per Vismara.

21:23

23' - Ammonito Pisilli

Pisilli rimedia il primo cartellino giallo della partita.

21:19

19' - GOL ROMA: Dovbyk raddoppia

Raddoppia la Roma, sempre con Dovbyk che appoggia di testa un pallone respinto sulla traversa. Ancora cross di Saelemaekers.

21:14

14' - Saelemaekers pericoloso

Saelemaekers intercetta un pallone perso da Yepes e ci prova dalla distanza con un destro potente: fuori non di molto.

21:09

9' - GOL ROMA: sblocca Dovbyk

La sblocca Dovbyk! Cross profondo di Saelemaekers sul secondo pal, l'attaccante ucraino anticipa tutti e da due passi la insacca di mancino. Roma in vantaggio.

21:05

5' - Occasione Baldanzi

Prima occasione della Roma con Baldanzi, che entra in area e calcia forte ma trova pronto Vismara.

21:00

1' - È iniziata Roma-Samp

Dopo l'inno cantato da tutto lo stadio, è iniziata Roma-Samp.

20:45

Pisilli prima di Roma-Samp

"È una partita molto importante dopo Como, ci siamo detti che dobbiamo stare tutti uniti, non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento". Così Niccolò Pisilli prima di Roma-Samp ai microfoni di Sport Mediaset.

20:36

Ghisolfi su Dybala e il mercato della Roma

"La Roma è consapevole di non poter essere quella vista a Como, la partita di stasera è molto importante per noi, vogliamo giocare con grande intensità e aggressività che a Como non abbiamo visto. Rivoluzione a gennaio? Vogliamo migliorare la squadra in 2-3 posizioni ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare qualcosa solo per farlo ma vogliamo migliorare. Dybala? È l'inizio del mercato, conosciamo la sua importanza e il suo amore per la Roma, se qualcosa arriva ascolteremo. Per il momento nessun contatto con altri club. Il nuovo allenatore? Non faremo annuncio per Capodanno (ride, ndr) ma non vogliamo aspettare sei mesi, ci prenderemo il tempo per fare una cosa certa, poi guardiamo tutti, sia profili italiani che non italiani ma la conoscenza della Serie A sarà un fattore determinante per questa scelta". Così il ds Ghisolfi ai microfoni di Sport Mediaset.

20:25

Dove vedere Roma-Samp in tv e streaming

Roma-Samp sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia Uno. Servizio streaming attivo su Mediaset Infinity, che consentirà di assistere al match di Coppa Italia sull'omonima applicazione mobile e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, accessibili tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita di oggi anche con la nostra diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Fischio d'inizio ore 21.

20:12

Quanti spettatori per Roma-Samp

All'Olimpico anche per il debutto in Coppa Italia sono annunciati 55.000 spettatori. Ma bisogna considerare che gli abbonati sono circa 40.000. E non tutti saranno presenti. Ranieri spera che i tifosi non facciano ripartire la contestazione preventiva dopo l’ottava sconfitta in campionato. Ma è chiaro che l’umore del pubblico non sia al top. Servirà qualche gol, e soprattutto la qualificazione senza passare per i rigori, per riportare serenità nell’ambiente. In fondo siamo in clima natalizio.

19:59

Sampdoria, la formazione ufficiale

SAMPDORIA (4-3-3): Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli; Akinsanmiro, Yeper, Vieira; Borini, Leonardi, Pedrola.

19:56

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Pisilli, Paredes, Angeliño; Saelemaekers, Baldanzi; Dovbyk.

19:50

Roma: fuori Cristante, Hummels, Koné e Mancini

Ne restano fuori quattro, per forza: lo squalificato Mancini, che in Coppa Italia potrebbe giocare solo la semifinale di ritorno e la finale, più tre indisponibili. "Non sono convocati Cristante, Hummels e Koné", ha annunciato Ranieri. Nessuna sorpresa, in realtà, perché Cristante non è ancora guarito dalla distorsione alla caviglia riportata contro l’Atalanta, Hummels ha trascorso a letto con l’influenza il trentaseiesimo compleanno e Koné ha sofferto un fastidio muscolare che già ne aveva messo a rischio la partecipazione alla trasferta di Como: al Sinigaglia è rimasto in campo dall’inizio alla fine con una vistosa fasciatura nera sulla coscia sinistra e per questo è stato molto limitato negli slanci e nelle rincorse. La speranza della Roma è riaverlo in buone condizioni domenica, quando all’Olimpico arriverà il Parma per un altro surreale scontro diretto di bassa classifica.

19:44

Chi è l'arbitro di Roma-Samp

Sarà Dionisi l'arbitro di Roma-Sampdoria. Assistenti: C. Rossi-Palermo. IV ufficiale: Doveri. Var: Maggioni. Ass. Var: Meraviglia.

19:30

Roma-Samp, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Celik, N'Dicka, Hermoso; Zalewski, Paredes, Pisilli, Angelino; Soulé, Lo. Pellegrini; Dybala. All. Ranieri. A disposizione: Svilar, Marin, Sangaré, Dahl, Le Fée, Saelemaekers, Baldanzi, Abdulhamid, Dovbyk, Soulé, El Shaarawy, Shomurodov. Indisponibili: Cristante, Hummels, Koné. Squalificati: Mancini. Diffidati: -.

SAMPDORIA (4-3-3): Vismara; Depaoli, Meulensteen, Vulikic, Veroli; Vieira, Yepes, Akinsanmiro; Pedrola, Leonardi, Borini. All. Semplici. A disposizione: Ravaglia, Ghidotti, Barreca, Venuti, Giordano, Ioannou, Riccio, Bellemo, Benedetti, Girelli, Ricci, Coda, La Gumina, Sekulov, Tutino. Indisponibili: Bereszynski, Ferrari, Kasami, Romagnoli. Squalificati: Romagnoli. Diffidati: -.

Stadio Olimpico, Roma