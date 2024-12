Nessun cambio, il retroscena di Ranieri in diretta: "Anche i miei collaboratori..."

Nel calcio moderno, quello delle cinque sostituzioni, vedere una squadra che gioca 90' con gli stessi undici è davvero un inedito. Per questo, al fischio finale di Roma-Parma, a Ranieri è stato chiesto almeno un paio di volte come mai non avesse fatto cambi. Qualcuno ci ha visto un messaggio ai panchinari (non tutti sono entrati bene a Como), qualcun altro al club (guai a toccare Dybala), ma il tecnico ha voluto raccontare una verità semplice: la Roma gli piaceva e non ha voluto cambiarla: "Non ho fatto cambi perché ho visto che stavano interpretando bene la partita, non c’erano cali di tensione”.