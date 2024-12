Roma-Parma diretta Serie A: sblocca Dybala, raddoppia Saelemaekers LIVE

Allo stadio Olimpico è il giorno di Roma-Parma , gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A : gli uomini di Ranieri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta a Como (2-0), ma anche quelli di Pecchia hanno necessità di rilanciarsi essendo reduci da due sconfitte consecutive (3-1 in trasferta con l' Inter e 3-2 in casa con il Verona). Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

13:12

42' - Roma, ripartenza pericolosa. Dovbyk anticipato

Bella uscita dal pressing della Roma con Dybala che guida la ripartenza, allarga per Saelemaekers. Il belga cerca Dovbyk al centro dell'area che però viene anticipato da Del Prato.

13:06

36' - Parma pericoloso

Bella imbucata di Sohm per Almqvist che salta secco Saelemaekers e mette la palla in area dove però non c'è nessuno, Svilar blocca dopo un rimpallo pericoloso tra i difensori della Roma.

13:00

30' - Super occasione per il Parma

Percussione di Almqvist sulla destra, lo svedese mette palla in mezzo per Sohm che da due passi non riesce a trovare la porta.

12:57

27' - El Shaarawy si divora il terzo gol

Saelemaekers imbuca per El Shaarawy che parte da posizione regolare ma a tu per tu con Suzuki colpisce di testa, il giapponese blocca facilmente.

12:55

25' - Dybala ci prova in acrobazia

Ancora una palla pericolosa di Saelemaekers tagliata sul primo palo dove si lancia Dybala che in volo di sinistro prova a metterla dentro. Palla che sfila al lato della porta.

12:53

23' - Giallo per Bonny

Bonny entra in completo ritardo su Paredes all'altezza del centrocampo e prende il primo giallo della partita.

12:52

22' - Paredes illumina per El Shaarawy

Grande palla d'esterno di Paredes per El Shaarawy che la mette dietro a Koné. Il francese perde il tempo per calciare e la ridà all'ex Milan che non riesce a trovare spazio tra le linee, recupera palla il Parma.

12:48

18' - Svilar salva su Hernani

Miracolo di Svilar: Hernani calcia dalla distanza, palla destinata all'incrocio dei pali. Il portiere della Roma è bravo a distendersi e respingere il pallone.

12:46

16' - Angolo per il Parma

Prova a reagire il Parma, Coulibaly conquista un calcio d'angolo. Batte Man, N'Dicka anticipa Del Prato e spazza.

12:43

13' - GOL PAZZESCO DI SAELEMAEKERS. LA ROMA SI PORTA SUL 2-0

Dybala allarga sulla sinistra per Angelino che mette una bella palla sul secondo palo per Saelemaekers tutto solo: il belga lascia scendere il pallone, di prima intenzione colpisce benissimo sul primo palo e raddoppia per la Roma.

12:41

11' - Spinge la Roma

Preme ancora la Roma, stavolta sulla destra: Dybala serve Koné al centro dell'area, il francese però strozza il tiro, blocca Suzuki.

12:38

8' - DYBALA NON SBAGLIA E FIRMA L'1-0 PER LA ROMA

Dal dischetto si presenta lo stesso Dybala che non sbaglia e porta in vantaggio la Roma, spiazzato Suzuki. Terzo gol in campionato per l'argentino.

12:37

7' - RIGORE PER LA ROMA

Tacco fantastico di Dovbyk per Dybala che viene atterrato in area da Balogh, per l'arbitro è calcio di rigore.

12:36

6' - Dovbyk sfiora il vantaggio

Bella combinazione tra Angelino ed El Shaarawy, lo spagnolo dal fondo la mette in mezzo per Dovbyk che non riesce a indirizzarla verso la porta.

12:34

4' - Hummels accende El Shaarawy

Filtrante incredibile di Hummels dalla difesa all'attacco per El Shaarawy: palla leggermente lunga, il giallorosso anticipato da Suzuki.

12:33

3' - Bonny pericoloso

Sohm recupera il pallone e serve bene Bonny che si porta in area di rigore, calcia ma la palla finisce di poco al lato.

12:30

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Roma e Parma: primo possesso palla per i giallorossi.

12:25

All'Olimpico Montella, Tommasi e Baldini

Tribuna d'onore speciale per la partita di oggi: all'Olimpico infatti ci sono Vincenzo Montella, Damiano Tommasi e Daniele Baldini, assistente tecnico di Spalletti in Nazionale.

12:20

Roma, è finito il tempo dei se

12:10

Mancini: "Fin troppi cali di concentrazione. L'atteggiamento è la base"

Le parole di Mancini prima della partita: "Il mister ha detto bene, il secondo tempo di Como non è stato bello. Con la Samp abbiamo fatto 90 minuti giusti. Ci siamo detti che quest'anno non devono esserci cali di concentrazione, ne abbiamo avuti fin troppi. Dobbiamo stare sul pezzo tutti i 90 minuti per tutte le partite. L'atteggiamento è la base di tutto, poi vedere i vari momenti della partita. Il Parma è una buona squadra, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo finire l'anno vincendo".

12:00

Roma, Ghisolfi: "Nessun contatto per Dybala"

Ghisoldi ha parlato nel prepartita: "Mercato? Dobbiamo lavorare per il futuro, ma la partita di oggi non cambierà la nostra strategia. Oggi è importante vedere la squadra in intensità ed entusiasmo. L'allenatore più importante oggi è Ranieri, sta facendo un lavoro incredibile. Per il futuro vogliamo fare la scelta giusta e per farlo dobbiamo essere attenti e mostrare che stiamo lavorando sulla squadra, costruendo anche una dirigenza con stabilità e coerenza e un progetto sportivo chiaro, in parallelo con quello del nuovo stadio, che sarà molto ambizioso". Le parole complete su Dybala.

11:57

Le parole di Almqvist

Almqvist ai microfoni di Dazn: "Amo giocare con tante persone allo stadio quindi dà energia sia a me che alla squadra. Combattiamo l'uno per l'altro, abbiamo uno spirito combattivo. Consideriamo partita per partita, a volte c'è un click e spero che questo accada oggi per giocare nel migliore modo possibile".

11:55

Pecchia: "Roma ha ritrovato serenità, test di spessore"

Pecchia ha parlato nel prepartita: "Affrontiamo una squadra che ha ritrovato una certa serenità. Di fronte avremo un test di spessore, ma ce la vogliamo giocare. In questa parte del campionato ci deve essere un'assunzione di responsabilità generale di tutti i giocatori. Devono prendersi qualche responsabilità in più. Le scelte che faccio le faccio tenendo conto della condizione generale e individuale: Cancellieri veniva da tre partite giocate con un agonismo straordinario, quindi la gestione può essere un vantaggio. Almqvist sta bene, vedremo".

11:50

Parma, la conferenza di Pecchia

"Roma fisica e di qualità": la conferenza dell'allenatore del Parma in vista della partita contro i giallorossi. Le sue parole.

11:40

Ranieri prima di Roma-Parma: "Il secondo tempo di Como mi ha scioccato"

La conferenza dell'allenatore dei giallorossi alla vigilia della sfida contro il Parma: ecco cosa ha detto.

11:30

Roma-Parma, tutto sulla partita

La Roma non perde in casa contro il Parma dall'aprile 1997: QUI le statistiche e le curiosità sulla partita.

11:27

Parma, la formazione ufficiale

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Haj Mohamed; Man, Hernani, Almqvist; Bonny. All. Fabio Pecchia.

11:26

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemakers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

11:25

Dove vedere Roma-Parma in tv

11:20

Roma, la probabile formazione

Le possibili scelte di Ranieri per la formazione titolare che affronterà il Parma: Dybala alle spalle di Dovbyk.

11:15

Serie A, la classifica

Stadio Olimpico - Roma