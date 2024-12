Ranieri dopo Roma-Parma: "Cancellato il ko di Como. Dybala vuole restare"

ROMA - Senza problemi la Roma supera 5-0 il Parma e dà continuità alla vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria. Secondo successo consecutivo per Ranieri , che ha parlato in diretta tv e in conferenza per commentare la partita: tutte le sue parole (e quelle di Paredes).

16:23

Paredes: "Ho passato mesi difficili, Ranieri mi fa sentire importante"

"Mi sono sempre sentito un giocatore importante in questa Roma, con Mourinho, Daniele e Ranieri molto di più (rispetto a Juric, ndr). Il derby? Pensiamo prima al Milan. Soulé? Non ho dubbi, è giovane e forte, ha davanti Paulo e può imparare tanto. Farà benissimo a Roma, ne sono sicuro". Poi ha concluso: "Ho passato due mesi difficili, io, la mia famiglia, non era facile non giocare neppure un minuto. Ora che è cambiato tutto sono felice".

16:12

Paredes su futuro e De Rossi

"Futuro Dybala? Non posso dire niente, non parlo dei compagni, ovviamente siamo contenti di averlo, ha un livello altissimo, approfittiamo sempre di lui. Sul mio futuro invece vado avanti giorno dopo giorno, sono felice qui, veramente contento. Non ho mai pensato al futuro troppo in là, vivo la mia vita giorno dopo giorno. Migliorato grazie a De Rossi? Nel calcio non si finisce mai di imparare, Daniele è stato compagno e allenatore e mi ha insegnato tanto. Ranieri mi sta dando la stessa fiducia e sono contento".

16:02

Paredes: "Ringrazio Ranieri per la fiducia"

Paredes, in conferenza insieme a Ranieri, ha parlato così: "Cerco di allenarmi al meglio possibile, spero di continuare così, posso solo ringraziare Ranieri per la fiducia. Dopo il Como volevamo e dovevamo fare questa partita. Avevo chiesto a Dybala di poter calciare la punizione prima ma ha calciato lui, poi gli ho chiesto il rigore e lui me l'ha lasciato. Soprattutto perché ci tenevo alla dedica (alla moglie incinta, ndr)".

15:50

Ranieri: "Hummels e Paredes danno sicurezza"

"Abbiamo due giocatori che guidano la squadra, Hummels e Paredes: a Como non c'erano. Spiegazione semplicistica? I miei giocatori hanno una sicurezza diversa quando ci sono solo loro. Dobbiamo affinare tatticamente alcune cose, l'ho detto anche alla squadra. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie"

15:37

Ranieri: "Saelemaekers internazionale, connessione Dybala-Dovbyk"

"Saelemaekers a tutta fascia? È un giocatore internazionale che sa interpretare più ruoli, avevo bisogno di fare determinate giocate su quella fascia e lui le sta facendo bene. Mi era piaciuto con la Samp e mi è piaciuto oggi. La coppia Dybala-Dovbyk? Ancora non stanno tutti e due al 100%, non si sono mai potuti allenare bene bene bene. Si cercano di più, tutti con piacere cercavano di farlo segnare. Gruppo sano, il nostro, senza gelosie né invidie".

15:29

Ranieri: "I miei collaboratori sorpresi..."

"Anche i miei collaboratori erano curiosi di sapere perché non cambiavo, ma ho deciso di lasciarli perché stavano facendo bene quello che gli avevo chiesto io", ha proseguito Ranieri in conferenza. LEGGI TUTTO

15:20

Ranieri: "Dovbyk? Gli ho detto di non avere paura"

"Milan e derby? Pensiamo partita per partita per tirarci fuori dalle sabbie mobili, aspettiamo la prova San Siro per chiudere poi il cerchio. Dovbyk? Sono contento per come si è mosso, deve imparare a tirare di prima sia di destro sia di sinistro, senza paura di sbagliare, gliel'ho detto", ha aggiunto Ranieri a Dazn.

15:11

Ranieri e il futuro di Dybala: "Vuole restare"

"Se chiederò alla proprietà di non cedere Dybala? Gli agenti girano il mondo, lo propongono. A noi non è arrivato nulla, io so che Paulo vuole restare e sta bene con voi, io sto bene con lui. Per cui capiamoci: io faccio il mio lavoro, voi il vostro. Capiamoci", ha spiegato Ranieri in conferenza stampa.

15:07

Ranieri su Hummels e Paredes

"Hummels? Che dire, è un campione del mondo, ha giocato una finale di Champions, sta bene fisicamente anche se ha avuto influenza e febbre, ma se mi dice che sta bene, lui gioca. Paredes lo stesso, è un play pazzesco, gioca a uno o due tocchi. Questi giocatori mi piacciono, hanno esperienza, sanno comandare e va bene così".

15:00

Ranieri elogia Dybala e cita Mourinho

"Dybala? Quando sta bene gioca, se invece è stanco e la partita ha bisogno di altro lo tolgo come faccio con gli altri. Come disse Mourinho, c'è una Roma con Dybala e una senza".

14:55

Ranieri: "Abbiamo cancellato il secondo tempo di Como"

Ranieri a Dazn: "La Roma migliore della stagione? Non lo so, dobbiamo migliorare, abbiamo cancellato il secondo tempo di Como, oro sotto con la prossima fuori casa, dove non vinciamo da aprile, c'è una Roma in casa e una fuori, ma ciò non può avvenire, ci dobbiamo svegliare. Non ho fatto cambi non perché sono titolari e gli altri riserve, stavano facendo bene e ho continuato così".

14:42

Dybala: "La doppietta mi dà fiducia"

In attesa di Ranieri, Dybala a Dazn: "Abbiamo fatto una grandissima partita. Questi due gol mi danno tanta fiducia, contento per il risultato perché ce lo meritavamo". LEGGI TUTTO

14:31

Cura Ranieri: applausi alla squadra

Tornano gli applausi all'Olimpico. Dopo il periodo buio con Juric e i fischi alla squadra, Ranieri ha riportato serenità e sciolto i tifosi, che sono tornati a fine gara ad applaudire sinceramente i giocatori, anche quelli che fino a poco tempo fa venivano fischiati.

14:26

Ranieri, seconda vittoria in campionato

Per Ranieri è la quarta vittoria da quando è tornato sulla panchina della Roma: due vittorie in campionato (Lecce e Parma), una in Europa League (Braga), una in Coppa Italia (Sampdoria).

14:20

Tra poco Ranieri in diretta

Tra pochi minuti Ranieri analizzerà la larga vittoria sul Parma prima di proiettarsi alla super sfida di San Siro contro il Milan.