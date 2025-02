Soulé e il caso dell'ammonizione dopo il gol: l'arbitro gli mostra il giallo, lui non ci crede e...

Soulé ha portato in vantaggio la Roma a Parma con una splendida punizione al 33' e ha dedicato il suo secondo gol in giallorosso alla fidanzata Milagros. Servito da un passaggio filtrante di Shomurodov, l'attaccante argentino è stato agganciato da Leoni al limite dell'area di rigore: il giocatore dei ducali è stato espulso per aver impedito al talento sudamericano di sfruttare la chiara occasione da rete che si era venuta a creare, Soulé è stato invece ammonito tra lo stupore generale.