Fabregas e le voci sul futuro alla Roma: il tecnico del Como chiarisce in conferenza

Anche per quanto riguarda il match dell'Olimpico, il tecnico del Como è prodigo di complimenti per la squadra giallorossa: "La Roma dopo la nostra partita di dicembre è cresciuta tanto. Il mister Claudio Ranieri gli ha dato serenità e tranquillità. Vedo una grande Roma ultimamente: mi aspetto una squadra forte, con tanta qualità, che se la lasci giocare può creare grandi problemi, È una squadra un po' sottovalutata. In questo momento invece sono in fiducia, giocano bene e con la testa libera. Chiaramente noi andiamo come sempre per cercare di ottenere il massimo".

"Como in buone mani con Guindos"

Quanto ai suoi, Fabregas mostra grande orgoglio per quanto fatto fin qui: "Sono felice per la squadra perché lo meritavamo. Nell'ultimo periodo c'è stato un po' di tutto: fiducia, mentalità e lavoro. Ora vedo la squadra più matura nel gestire certi momenti della partita". Mentre su Dani Guindos, che lo sostituirà in panchina contro la Roma, Fabregas sherza: "L'ho chiamato un lunedì, penso stava giocando a golf. Non avevo uno staff e non sapeva come lavoravo, ma la sera è arrivato a Como. È il primo ad arrivare al campo e l'ultimo ad andare via: il Como è in buone mani".