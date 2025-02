Como, Fabregas fermato dal giudice sportivo: salterà la sfida con la Roma

Cesc Fabregas non sarà in panchina per la sfida Roma-Como , in programma domenica 2 marzo allo stadio Olimpico e valevole per la 27esima giornata di campionato. Il tecnico spagnolo era diffidato e il cartellino giallo subito nel corso della gara con il Napoli, vinta 2-1 grazie ad un autogol di Rrahmani e una rete Diao , lo costringerà a saltare il match contro i giallorossi. Per Fabregas sarà la prima assenza in panchina dall'inizio della stagione

Fabregas squalificato: ecco chi lo sostituirà in panchina

Il suo posto verrà preso da Dani Guindos, tecnico spagnolo che ha allenato le giovanili di Atletico Madrid, Real Majadahonda e Real Madrid. Nel 2019, quando era il secondo allenatore del Monaco, ha incrociato il suo destino con Fabregas, che giocava con la squadra del Principato. L'attuale tecnico del Como lo ha voluto al suo fianco dalla scorsa stagione.

Giudice sportivo, le decisioni

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata anche il tecnico del Verona Zanetti e il centrocampista della Fiorentina Richardson per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Per quanto riguarda le società ha punito il Lecce con 8.000 euro di ammendo " per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi petardi e fumogeni e alcune bottigliette di plastica, per avere, inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Il Venezia per 5.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno che costringeva l'Arbitro a interrompere la gara per circa venti secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Squalificato anche Gianluca Scolaro del Bologna "per essersi, al 38’ del primo tempo, allontanato dalla panchina aggiuntiva senza autorizzazione portandosi nelle vicinanze della porta dove stava per essere battuto un calcio di rigore contro la sua squadra; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".