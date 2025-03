Ranieri diretta prima di Roma-Bilbao: segui la conferenza stampa

13:15

Ranieri: "A Dybala dirò di divertirsi"

13:10

"Dovbyk? La cosa che mi ha fatto più piacere..."

13:05

Ranieri: "Hummels? Andiamo d'accordo con tutti"

12:55

Il messaggio di Ranieri e Valverde sui social

12:45

L'iniziativa della Curva Sud per domani sera

12:30

Bilbao, i convocati per la Roma

Dybala è in grande forma e il tecnico spiega la sua gestione: "A lui dirò di divertirsi. Tutti gli altri devono correre e lottare, i campioni di questo genere vanno supportati perché hanno una visione del gioco meravigliosa".Sul momento positivo dell'attaccante ucraino, Ranieri spiega: "I compagni ora cercano di servirlo come vuole lui. La cosa che mi ha fatto più piacere è che per la prima volta l'ho visto gioire per il gol. Gli chiederò il perché".Il tecnico parla in conferenza stampa: "I giocatori stanno tutti bene, sono tutti disponibili. Hummels? E' un ragazzo che sta a Roma, si va a vedere la città, andiamo d'amore e d'accordo con tutti".Su Instagram, parlando in italiano, il tecnico dell'Athletic Bilbao, ha portato i suoi saluti ai giallorossi : "Ciao Roma, torniamo all'Olimpico. Un tempio del calcio". A fargli eco Claudio Ranieri, che in un perfetto spagnolo ha detto: "Pronto a tornare a San Mames, la Catedral".Uno stadio Olimpico interamente tinto di giallorosso. Questa l'intenzione dei gruppi organizzati della Roma per l'appuntamento europeo. Attraverso un comunicato firmato Curva Sud sono state date le indicazioni su che tipo di sciarpe e bandiere portare allo stadio

Ernesto Valverde ha comunicato già da ieri la lista dei convocati per la trasferta dell'Olimpico. L'attesa era soprattutto per la scelta su Oihan Sancet, trequartista e capocannoniere dei baschi con 16 gol in stagione che è tornato ad allenarsi in gruppo. Il tecnico dell'Athletic ha deciso di convocarlo e partirà per Roma ma, secondo i media spagnoli, l'infortunio muscolare non è ancora del tutto guarito e il suo recupero non verrà forzato.

12:15

A che ora parla Ranieri

La conferenza stampa di Ranieri, in vista di Roma-Bilbao, è in programma dalle ore 13.

Roma