Athletic Bilbao, i convocati per la Roma: la scelta su Sancet

Mancano solo due giorni alla sfida tra Roma e Athletic Bilbao valida per l'andata degli ottavi di Europa League ed Ernesto Valverde oggi ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta dell'Olimpico. L'attesa era soprattutto per la scelta su Oihan Sancet, trequartista e capocannoniere dei baschi con 16 gol in stagione che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il tecnico dell'Athletic ha deciso di convocarlo ma, secondo Marca, l'infortunio muscolare non è ancora del tutto guarito e il suo recupero non verrà forzato, quindi è molto probabile che non giochi a Roma per essere pronto per la gara di ritorno.