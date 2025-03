Soulé supera il record di Totti: è suo adesso il gol della Roma più veloce in Serie A

Matias Soulé è entrato nella storia della Roma realizzando un gol contro l’Empoli dopo appena 22 secondi. Un lampo. Praticamente con c’è stato il tempo di battere a centrocampo che la palla è finita alle spalle di Silvestri, sorpreso dal grandissimo tiro dell’argentino. In campionato, infatti, mai nessuno aveva segnato così velocemente. Soulé, quindi, ha superato il record detenuto da Francesco Totti, a segno dopo 30 secondi contro il Cesena. Era il 21 ottobre 2012. Quello di Soulé è terzo gol più rapido in assoluto della Roma, se si considerano anche le coppe. Al primo posto c’è Totti, in gol dopo 19 secondi nell'agosto 2009 contro il Kosice nei preliminari di Europa League. Al secondo posto, invece, c’è Schick, in rete dopo 21 secondi in Coppa Italia contro la Virtus Entella nel gennaio 2019.