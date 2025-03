Hummels torna all'Olimpico dopo il disastro di Bilbao, ecco come lo hanno accolto i tifosi

La Roma è tornata giocare davanti ai propri tifosi all'Olimpico contro il Cagliari, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Athletic Bilbao: in Spagna i giallorossi hanno perso 3-1 giocando praticamente tutta la gara in dieci uomini a causa dell'espulsione ricevuta da Mats Hummels all'11'.