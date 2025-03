Roma-Cagliari diretta Serie A: segui la partita dell'Olimpico

La Roma per dimenticare l'eliminazione in Europa League, il Cagliari per continuare la corsa alla salvezza e restare tranquillo: all'Olimpico si scende in campo alle 16, un'ora dopo l'orario classico vista la concomitanza con la Maratona. Previsti quasi 60mila spettatori: tanti sempre, tantissimi oggi che la Roma, dopo anni, si ritrova a marzo con il solo campionato. Assente il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, rimasto a casa per la febbre. Di seguito dal prepartita al fischio finale la cronaca in tempo reale.