Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Serie A, ventinovesima giornata: tra i match in programma c'è Roma-Cagliari. I giallorossi vogliono cancellare l'elimazione dagli ottavi di finale di Europa League, per mano dell'Athletic Bilbao, centrando il sesto successo consecutivo in campionato per continuare la rincorsa alla zona Europa. I rossoblù, che nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Parma cercano punti per tenere a debita distanza la zona retrocessione.