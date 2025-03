Ranieri diretta dopo Roma-Cagliari: interviste in tv e conferenza stampa

ROMA - La botta c'è stata, la reazione anche. Dopo brutta serata di Bilbao e la dolorosa uscita dall'Europa League, la Roma riprende la corsa in campionato. Lo fa al termine di una prestazione non certo brillante, probabilmente con il peso europeo ancora nelle gambe e nella testa, grazie al suo giocatore forse più discusso in questo momento, Artem Dovbyk. Un gol nella ripresa dell'attaccante ucraino, con il supporto decisivo di Svilar in almeno tre occasioni, regala a Ranieri la vittoria contro il Cagliari (sesto successo consecutivo in Serie A) che vale il settimo posto in classifica a -2 dalla Lazio . Su questo e sull'infortunio di Dybala , ecco le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i sardi.

Ranieri già pensa al Lecce: "Dobbiamo continuare così"

L'allenatore fa il punto sul momento positivo della Roma: "Alla squadra ho detto di rialzarsi e sono contento. Il campionato è diventato difficilissimo, alla fine vediamo quello che avremo fatto. Quando sono arrivato non ho pensato a nulla, se non a mettermi l'elmetto e a chiedere il massimo ai ragazzi in un momento di bassa autostima. Adesso il pubblico ci aiuta e questa è la cosa più bella per un allenatore. Dobbiamo continuare così, non saranno rose e fiori le partite che ci attendono ma con questi tifosi possiamo superare qualsiasi scoglio. I ragazzi ora vanno nelle nazionali e non recupereranno. Faremo di necessità virtù. Vedremo chi avrà giocato meno e valuteremo chi riuscirà a ristabilirsi subito in vista di Lecce".

Ranieri elogia Svilar: "Sempre pronto"

Il tecnico si sofferma sulla bella prestazione del portiere: "Mile si fa trovare sempre pronto, è un giocatore sul quale puntiamo tantissimo".

"Ecco cosa è successo a Dybala"

Ranieri spiega l'infortunio dell'argentino: "Paulo ha sentito male dietro, non deve essere il ginocchio. Domani farà gli esami di rito, speriamo non sia successo nulla".

Ranieri: "Dovbyk ha bisogno di affetto"

L'allenatore della Roma a Dazn: "Ha bisogno di affetto e comprensione, glielo stiamo dando e lo sto stimolando. Non deve vivere solo per il gol, serve anche la prestazione: si può sbagliare, l'importante è farsi trovare al punto giusto e al momento giusto. Sono contento per lui, era importante che si sbloccasse e facesse una prestazione del genere".

Parla Ranieri, le dichiarazioni dopo Roma-Cagliari

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i sardi.

Roma-Cagliari finisce 1-0

È appena terminata la sfida tra la squadra di Ranieri e quella di Nicola. La Roma ha superato 1-0 il Cagliari.

