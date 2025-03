Dopo il 2-1 all'andata all'Olimpico , Ranieri cerca un'altra impresa al San Mamés: sono attesi 50 mila spettatori alla "Cattedrale". La Roma ha due risultati su tre per passare il turno e accedere ai quarti di finale. A trascinare la squadra ci sarà Dybala , mentre dall'altra parte il più atteso è il gioiellino Nico Williams , ma anche il fratello Inaki . Si preannuncia una gara spettacolare. Segui tutto con noi in tempo reale.

18:15

Tensione tra tifosi fuori dal San Mamés

Leggi l'articolo completo dei nostri inviati a Bilbao Jacopo Aliprandi e Roberto Maida. Leggi qui

18:01

Arbitra il francese Turpin

L’arbitro dell’incontro designato da Rosetti sarà il francese Turpin: è lo stesso di Roma-Barcellona 3-0, quando l’allenatore avversario era Ernesto Valverde.

17:53

Roma in maglia blu

La Roma scenderà in campo con la maglia blu e non quella bianca da trasferta, come inizialmente previsto. Il motivo è che l'Athletic ha la divisa biancorossa.

17:43

Tifosi Roma, qualche tafferuglio con la polizia fuori dallo stadio

Fuori dalla stadio la polizia spagnola ha fermato alcuni tifosi della Roma che stavano per raggiungere quelli dell'Athletic Bilbao. Per fortuna non ci sono stati feriti o conseguenze gravi. (Video di Jacopo Aliprandi)

17:23

Athletic Bilbao-Roma, le formazioni ufficiali

Dybala sarà il leader della giocherà accanto a Dovbyk in attacco. Ecco la formazione ufficiale.

Agirrezabala; de Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Sannadi.Unai Simon, Gorosabel, Vesga, Berenguer, Djalò, Guruzeta, Lekue, Prados, Canales, Dunabeitia, Adama, Olabarrieta.Valverde.Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala, Baldanzi;DovbykDe Marzi, Gollini, Pellegrini, Saud, Shomurodov, Koné, Soulé, Nelsson, Saelemaekers, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.: Ranieri.

17:06

Ranieri ha già vinto al San Mamés

San Mamés - Bilbao

Ranieri ha già vinto a San Mamés con il Valencia, 27 anni fa. Inoltre l’Athletic nel 2025 ha perso in casa contro il Barcellona e l’Osasuna, pareggiando con Leganes e Maiorca.