Pisilli, il gesto a Milano con Barella: "Mi dai la maglia?". La risposta dell'interista è da applausi

Uno è tra i centrocampisti più forti d'Italia e d'Europa. L'altro aspira a diventarlo. Il calcio sa ancora regalare belle storie e quella che riguarda Pisilli e Barella lo è. Siamo a Milano, stadio Meazza: Pisilli è al settimo cielo perché la Roma ha appena vinto , Barella decisamente meno visto che la sconfitta rischia di costare all' Inter lo scudetto. La partita è finita, Barella è in panchina perché Inzaghi lo aveva sostituito e Pisilli si avvicina: "Bare, mi dai la maglia? La scambiamo?". Barella accenna un sorriso: "Te la sei meritata". I due si scambiano la maglietta poi ognuno entra nel proprio spogliatoio. L'episodio, raccontato da Dazn, forse farà felice anche Luciano Spalletti perché uno è il presente della Nazionale e l'altro può diventarlo.

Pisilli e Barella, maglie scambiate a Milano: cosa è successo

I due Nicolò (anche se il romanista ha una C in più nel nome) hanno sette anni di differenza: classe 1997 Barella, 2004 Pisilli. Centrocampisti, in ottica Mondiale 2026 (se l'Italia finalmente tornerà a giocare la coppa del Mondo) possono essere preziosi per Spalletti: Barella ci sarà sicuramente, Pisilli, fresco di rinnovo con la Roma, farà di tutto per esserci.

Pisilli e il rinnovo con la Roma, quanto guadagna

Ieri è entrato con voglia, corsa e motivazione ma il gol sbagliato ancora grida vendetta. In ogni caso, a vent'anni, il futuro è dalla sua parte e la Roma lo ha blindato qualche mese fa. Un rinnovo ricco come durata (2029) e stipendio anche se va chiarita una cosa: la voce del popolo (che a Roma non risparmia Pellegrini, non ha risparmiato Florenzi e neppure Totti e De Rossi) dice che Pisilli guadagna, già adesso alla sua età, due milioni e mezzo. In realtà non è così: il suo è uno stipendio a salire che lo porterà a guadagnare due milioni ma, ad ora, lo stipendio è sensibilmente più basso. Fino al 30 giugno incasserà 500mila euro, il prossimo anno un milione e quattro. Che poco non è, ovviamente, ma certo non arriverà subito ai 2 milioni di cui si parla. Crescerà, lo stipendio, e tutti sperano che cresca di pari passo la sua importanza nella Roma. Con la benedizione anche di Barella.