Pisilli, i retroscena e i dettagli del rinnovo con la Roma

Un paio di giorni fa la Roma ha annunciato il rinnovo di Niccolò Pisilli fino al 2029: una firma attesa, che rappresenta anche un premio per il percorso e la crescita del giovane centrocampista giallorosso. Ma non solo: il club di Trigoria ha voluto valorizzare il ragazzo, che fino all'altro ieri guadagnava “appena” 70.000 euro all’anno. Il nuovo contratto prevede una serie di aumenti progressivi. Fino alla fine di questa stagione Pisilli guadagnerà 500,000 euro, mentre dalla prossima il suo stipendio salirà da 1.4 a meno di 2 milioni, con continui incrementi fino al 2029. L’ultimo anno il calciatore guadagnerà circa 2 milioni di euro, cifra che potrà salire fino a 2.5 in base al raggiungimento di alcuni obiettivi.

Retroscena Pisilli, no alla Premier e alla Bundesliga: voleva solo la Roma

In questo periodo, Pisilli ha ricevuto anche offerte dall’estero. Club della Premier e della Bundesliga hanno presentato delle proposte molto importanti, cercando di sfruttare il contratto in scadenza nel 2026. Ma il giovane giallorosso e il suo agente, Giorgio Ghirardi, non hanno mai avuto dubbi: il loro obiettivo è sempre stato il rinnovo con la Roma. Oggi il classe 2004 è considerato uno dei migliori giovani italiani. Nella Capitale ha giocato con tutti gli allenatori (Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri) ed è molto considerato anche da Spalletti: ‭«Mi sembra proprio un bel centrocampista, sa fare entrambe le fasi ed è uno che arriva», il pensiero del ct della Nazionale. In sintesi, la Roma considera Pisilli un vero patrimonio da proteggere e valorizzare, e il rinnovo ufficializzato ieri ne è la conferma.