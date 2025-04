Inter-Roma diretta Serie A: segui la sfida di oggi tra scudetto e Champions

L'Inter per lo scudetto, la Roma per l'Europa. In un Meazza tutto esaurito, la squadra di Inzaghi e quella di Ranieri scendono in campo alle 15 per uno dei big match della Serie A che interessa le zone nobili, anzi nobilissime, della classifica. Perché l'Inter, campione d'Italia in carica, è stata appena eliminata dalla Coppa Italia e ha sì visto svanire il sogno Triplete ma tra pochi giorni ha una semifinale di Champions contro il Barcellona. La Roma, dal canto suo, dopo un disastroso avvio di stagione, non perde da dicembre e, con il solo campionato a disposizione, sogna quell'Europa che tante gioie le ha regalato negli ultimi anni. Se la Roma arrivasse in Champions, considerando che a novembre era in zona retrocessione, sarebbe una sorta di miracolo sportivo, ma occorre cambiare marcia negli scontri diretti. L'Inter, senza Mihitaryan e Bastoni, si gioca però la vita in campionato. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, tutti i dettagli.