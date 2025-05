Pellegrini, le critiche e l'operazione: la moglie Veronica e il post da brividi

Veronica Martinelli, moglie di Lorenzo Pellegrini, ha utilizzato Instagram per dedicare un messaggio a suo marito, operato venerdì scorso a Turku al tendine del retto femorale della coscia destra. Una sorta di bilancio finale dopo l'ultima partita stagionale all'Olimpico con la Roma, quasi al termine di un'annata travagliata per via delle critiche e delle polemiche che non sono mancate. A corredo del testo un carosello di foto con il capitano dei giallorossi, i figli Thomas e Camilla, oltre agli striscioni a lui dedicati nella serata di Roma-Milan.