Mistero Lina Souloukou avvistata a Roma: il vero motivo e le fake news

Sono giorni complicati, questi, per i tifosi della Roma. L'allenatore del prossimo anno non c'è ancora, almeno pubblicamente, ed è un continuo rincorrersi di voci, indiscrezioni, notizie e fake news. Strano che, ancora, non sia ricomparso il "famoso" panettiere amico del cugino di Ghisolfi che, questo inverno, prometteva verità sconvolgenti. Mai arrivate, ma questo è un dettaglio. Non è un dettaglio, invece, la "notizia" delle ultime ore: ieri in Spagna rilanciano l'indiscrezione secondo cui la Roma avrebbe contattato Nuno Espirito Santo, allenatore del Nottigham, società di cui è dirigente Lina Souloukou , ex Ceo (poco amata) del club. La manager greca viene avvisata a Fiumicino e subito scatta immediato il pensiero: è a Roma, dove ci sarebbe anche Ryan Friedkin, allora ecco novità sul nuovo tecnico. In realtà la verità è un'altra ed è molto più semplice. Lina Souloukou vive a Roma.

Lina Souloukou a Roma, la verità

La manager greca, che si è dimessa lo scorso settembre da Ceo della Roma, non ha trasferito la famiglia. Lei e il marito Dimitri vivono ancora a Roma, nella stessa casa dove abitavano quando lei faceva tutti i giorni avanti e indietro da Trigoria. A Roma Nord abitano, i figli vanno a scuola in un prestigioso istituto internazionale, si allenano in una scuola calcio poco distante e Lina e il compagno vivono la loro quotidianità tra palestra e ristorante. Con un dettaglio: lui fa la spola con Atene, dove ha i propri affari, lei con l'Inghilterra. Vederla a Fiumicino non è una notizia, ma una costante, anche perché Souloukou non si muove con voli privati, ma semplici aerei di linea, che siano British o Ita. E spesso molti romanisti la incontrano e la fotografano. Quindi: se Nuno Espirito Santo sarà l'allenatore della Roma non si sa, ma certo non è la presenza di Lina Souloukou a Roma a darne conferma. O smentita. Almeno fino a fine giugno: sembra che il prossimo anno tutta la famiglia della manager greca si trasferirà in Inghilterra. Non è più tempo - pare - di fare i pendolari.