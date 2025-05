Roma, continua la fiction allenatore: l'ipotesi su cosa stia succedendo

ROMA - È stata un’altra giornata di avvistamenti e di indicrezioni che lambivano la mitomania. La Roma non annuncia e non chiarisce , se non attraverso qualche estemporaneo messaggio informale, autorizzando qualunque supposizione sul nome del futuro allenatore. È una strategia calcolata, che magari porterà i frutti a operazione compiuta . Ma la sensazione sempre più nitida è che Friedkin sia rimasto spiazzato da un rifiuto inatteso (Fabregas) e abbia ricominciato il casting da pochi giorni, sempre scorrendo la lista ricevuta da Ranieri e Ghisolfi .

Le voci su Espirito Santo e l'avvistamento di Lina Souloukou a Roma

La storia di un possibile contatto con il portoghese Espirito Santo, che di sicuro non aveva acceso la fantasia dei tifosi, è durata una nottata. Da ieri è stato chiaro che la Roma non avesse mai davvero pensato a lui come commissario di un progetto di rilancio. Eppure qualcuno, avendo fotografato Lina Souloukou a Fiumicino, ha addirittura immaginato che la stessa fosse in città in rappresentanza del Nottingham Forest, il club dove lavora appunto con Espirito Santo, per trattarne il passaggio alla Roma. Siamo ai livelli di un gioco di spionaggio o di una serie tv di fantascienza: Souloukou vive ancora a Roma con marito e figli, era in città come una pendolare qualunque.