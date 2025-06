Paredes al Boca, la torta di compleanno è più di un indizio: addio alla Roma imminente

Sembra ormai finita l'avventura di Leandro Paredes alla Roma , sempre più vicino al ritorno al Boca Juniors . E il centrocampista argentino, dopo le tante voci e indiscrezioni , ormai non si nasconde più .

Paredes, indizio eloquente sui social: tornerà al Boca Juniors

Paredes ha festeggiato a Buenos Aires il suo 31° compleanno, con famiglia e amici. Tante le foto condivise sui social, ma una in particolare ha catturato l'attenzione. Pubblicata dalla moglie Camila Galante, si vede il centrocampista posare davanti ad una torta gialloblù con tanto di logo del Boca Juniors. Un indizio che lascia poco spazio alle speculazioni: è ormai fatta per il ritorno di Paredes nella squadra dove è cresciuto e che l'ha lanciato nel calcio, con l'esordio in prima squadra nel 2011 dopo tutta la trafila nelle giovanili.

Roma-Paredes, è addio: il Boca Juniors pagherà la clausola

Gli 'Xeneizes' pagheranno alla Roma la clausola da 3,5 milioni di euro, che consentirà a Paredes di liberarsi e firmare un contratto fino a dicembre del 2028 con il club argentino. Si aspetta solo l'ufficialità per mettere la parola fine alla seconda avventura del centrocapista nel club giallorossa, iniziata due stagioni fa (nel 2023) con il ritorno dal Psg alla Roma dopo la breve parentesi nella Juve.