El Aynaoui si presenta: "Voglio riportare la Roma dove merita". E svela un retroscena su Iniesta

Si tratta del primo rinforzo per Gasperini , tecnico che conosce molto bene: "È un grande allenatore, ha fatto risultati straordinari con l’Atalanta, lo seguivo con interesse quando ero in Francia. Trovo un grande allenatore in un grande club, che propone un calcio offensivo, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui. Sono arrivato in un club veramente incredibile e in una città veramente eccezionale. E sono impaziente di conoscere i miei compagni di squadra e iniziare a lavorare con loro. Ci sono diversi top player e credo che potrò imparare da loro”.

El Aynaoui: "Dobbiamo riportare la Roma dove merita"

Poi sulla scelta del sugli obiettivi da raggiungere con la Roma ha dichiarato: "Come ho detto prima, spero di imparare a conoscere il gruppo e di farlo il prima possibile, per cui non vedo l’ora di riprendere ad allenarmi. Più a lungo termine, spero di dare tutto quello che posso alla squadra e di riportare questo club dove merita. Quindi, penso che questo sia un grande club e vincere dei trofei qui sarebbe meraviglioso".

El Aynaoui: "Calcio o tennis? Una scelta naturale"

Sul padre tennista, che ha già parlato della Roma: "Calcio o tennis? Onestamente non mi ha mai imposto nulla, è stata una scelta naturale che ho fatto da piccolo, vivevo a Barcellona e adoravo Iniesta, per questo ho preso la numero 8. Per me c’era solo il pallone, nient’altro, e mio padre ha permesso a me e ai miei fratelli di scegliere quello che ci piaceva, e io ho scelto il calcio in modo naturale, ma non dimentico il tennis e a volte io e mio padre giochiamo insieme. Dai tifosi romanisti ho percepito direttamente la passione che c’è in questa città quando sono arrivato, per cui sicuramente vogliamo dare il massimo per i tifosi, perché questa città lo merita. Penso che i tifosi ci daranno un grande supporto e se all’aeroporto ho ricevuto un’accoglienza del genere, non vedo l’ora di vedere quello che faranno allo stadio". A chiudere le prime parole in italiano: "Daje Roma, forza Roma!".