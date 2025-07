La Roma sfida l’UniPomezia a Trigoria: i dettagli della seconda amichevole 

Giovedì prossimo, alle ore 18, Trigoria sarà il palcoscenico del seconda amichevole della Roma in questa prima fase di precampionato. Dopo il debutto contro il Trastevere , i giallorossi di Gasperini affronteranno l’UniPomezia , formazione impegnata in Serie D, in un match che si preannuncia utile per testare ulteriormente la condizione atletica e tattica della squadra in vista dei prossimi impegni.

Roma, possibile l’esordio dei nuovi

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per osservare da vicino i progressi della Roma, soprattutto dopo l’arrivo dei nuovi acquisti. El Aynaoui si è già presentato, mentre si attende solo l’ufficialità per Ferguson: entrambi potrebbero esordire proprio in questa sfida contro l’UniPomezia. Gasperini ha come obiettivo quello di affinare i meccanismi di gioco in vista del prossimo impegno, previsto sabato 26 luglio in Germania contro il Kaiserlautern.