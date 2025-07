Roma-Trastevere diretta: segui la prima amichevole dell'era Gasperini LIVE

La Roma si prepara alla sua prima uscita con Gian Piero Gasperini in panchina. In una Trigoria blindatissima, alle ore 18, andrà in scena la prima amichevole estiva dei giallorossi contro il Trastevere di Bernardini, che milita in Serie D, in quella che ormai da tradizione estiva è più un allenamento congiunto piuttosto che una vera e propria sfida. La partita sarà a porte chiuse (per questo non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva, ndr) e anticipa il fitto calendario di match pre-campionato dei romanisti, che affronteranno in Germania il Kaiserslautern, in Francia il Cannes e il Lens e poi in Inghilterra l'Aston Villa e l'Everton. Il test Roma-Trastevere, infatti, era già andato in scena sia nell’era Mourinho (5-0 il punteggio finale) che durante il mandato di Fonseca (10-1). Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti pre e post partita sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.