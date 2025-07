Roma-Cannes, amichevole a porte aperte per i giallorossi: come acquistare i biglietti

Una nuova amichevole è stata programmata per la Roma nel corso di questo pre-campionato. Giovedì 31 luglio, prestto lo stadio Tre Fontane, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà i francesi del Cannes. Una partita a porte aperte, quella dei giallorossi. L'acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente per i possessori dell'abbonamento per la Serie A 2025/26.