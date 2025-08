Mancini non dimentica Mourinho: "Mi ha cambiato. Alla Roma ha portato carisma e mentalità" 

Un pilastro. Cambiano le stagioni, gli allenatori e gli obiettivi, ma Gianluca Mancini è sempre lì a lottare nella difesa della Roma. Al nostro giornale, in una intervista esclusiva, ha parlato del presente ma ovviamente non ha dimenticato il passato, in primis l’era taragata José Mourinho, l'allenatore che ha riportato a Trigoria un trofeo internazionale dopo una vita o giù di lì. «Cos'è stato invece Mourinho per la mia carriera? Un mostro che è arrivato e mi ha fatto dire "sì, lui può cambiare la mia storia e quella di tutti noi". José ci ha dato carisma, mentalità, convinzioni. In campo ero il suo condottiero, a volte ho esagerato andando un po' oltre... ma lo facevo perché sentivo che lui ci avrebbe portati alla vittoria», ha detto il centrale.