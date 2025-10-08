Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dalle parole pubbliche all'abbraccio a Trigoria: tutti i retroscena della giornata di Dan Friedkin a Roma

Il presidente che ama parlare con i fatti si è esposto anche pubblicamente poi è andato al Fulvio Bernardini per assistere a parte dell'allenamento: i dettagli
Aliprandi - Marota
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La lunga giornata di Dan Friedkin a Roma è iniziata presto, con le riunioni all'Eca. Il presidente giallorosso ha salutato tutti e poi, pubblicamente, ha espresso la sua fiducia in Gasperini e la squadra. Ma, come aveva lasciato intendere privatamente alcune settimane fa, piedi per terra, lavoro e nessun proclama: è d'accordo lui, è d'accordo anche Gasperini. Il tecnico, che stava allenando la squadra nel pomeriggio dopo i due giorni di riposo successivi alla vittoria contro la Fiorentina, ha poi incontrato lo stesso Friedkin che ha assistito a parte dell'allenamento. Sono giorni intensi, questi, per il presidente romanista. Domani nuova riunione all'Eca, alcuni incontri istituzionali tra cui quello con il sindaco Gualtieri che farà un passaggio nell'hotel dove si tengono le riunioni, e forse una stretta di mano con il ministro Abodi che vedrà sicuramente Ceferin e Al-Khelaifi. I rapporti tra il ministro dello Sport e il presidente della Roma, in ogni caso, sono cordiali e ottimi. Friedkin, poi, farà riunioni di varia natura inerenti alla Roma anche se va detto che, seppur da remoto, il presidente è perfettamente informato su quello che succede in società. E questa per la Roma è la garanzia migliore.

