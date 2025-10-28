Con Wesley la Roma ha finalmente un terzino di livello: i tifosi sognano un nuovo Cafu

Ricarica Wesley

«Wesley ha fatto una grande partita ed è un ragazzo che sta venendo fuori: è molto forte», ha detto Gasperini, confermando il momento positivo del brasiliano. Ininterrottamente in campo dallo scorso gennaio, quando iniziò la stagione col Flamengo, Wesley ha affrontato il Mondiale per Club, il trasferimento in giallorosso e l’avvio della nuova stagione senza mai riposare. Per questo, la Roma gli ha chiesto di restare a Trigoria nell’ultima sosta, anche a causa di una botta subita a Firenze, per ricaricare le batterie e riprendere ritmo in vista del nuovo tour de force. A metà novembre, però, lo aspetta di nuovo il Brasile di Ancelotti, dove Wesley sta già emergendo come protagonista. Insomma, tra la Roma e la Seleçao l’esterno sta vivendo il miglior momento della sua carriera ma anche della sua vita. E pensare che fino a qualche anno fa lavorava come parcheggiatore e il calcio lo stava abbandonando dopo tante delusioni e poca fiducia di chi lo aveva allenato. Tutto è cambiato nel giro di tre anni: alla faccia del 13 sfortunato.