Come sta Angelino? L'esterno della Roma irriconoscibile, ma ha ripreso a correre

Se lo chiedono da un po' i tifosi della Roma, divisi tra la curiosità di sapere come stia il giocatore e il timore di non voler invadere la privacy di un ragazzo che deve ancora compiere 29 anni. La prima notizia è che Angelino sta bene: non ha nulla di grave - in questo caso Roma, da grande città, sa essere anche paesino molto pettegolo -, va regolarmente a Trigoria e frequenta serenamente i compagni di squadra. Non a caso ieri era a un piccolo party a Casal Palocco con Pellegrini, Mancini e tutti i bambini. Irriconoscibile. Stavolta sì, per un buon motivo: non c'entrano nulla i chili persi, che pure ci sono stati, ma uno spaventoso travestimento di Halloween.

Angelino - Roma: come sta, perché non gioca e quando può tornare

Lo spagnolo ha avuto una seria bronchite asmatica che lo ha molto debilitato e, unito ai chili persi in precedenza, aveva poco tono muscolare e poche energie. La Roma lo sta riatletizzando da capo. Non a caso prima ha lavorato in palestra e ora ha ripreso a correre in campo. Per adesso non in gruppo, ma la strada sembra quella giusta. Angelino non gioca da oltre un mese: 28 settembre contro il Verona, un'ora di gioco non indimenticabile. Ma la Roma, per crescere, ha bisogno anche di lui che potrebbe tornare dopo la sosta.