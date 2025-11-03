Capello è sicuro: “La Roma sarà la sorpresa. Gasperini con il Milan una cosa poteva farla…”

Capello elogia la Roma: "Grande determinazione e sacrificio, sarà una sorpresa"

Dagli studi di Sky Calcio Club, l'ex allenatore ha analizzato così la partita dei giallorossi: "Roma in alto alla classifica per caso? No, questa sera ha dimostrato che può starci. È una squadra che ha nel suo dna quello che Gasperini vuole vedere, questa sera si è vista grande determinazione, voglia e sacrificio, da parte di tutti. Anche Soulé e Dybala hanno corso e pressato nel recupero palla: questo è un segno di quello che vuole Gasperini. Secondo me sarà una sorpresa per tutto l'anno questa Roma".

Capello su Gasperini: "Una cosa poteva farla..."

Un solo appunto di Capello sulle scelte del tecnico giallorosso: "Gasperini poteva mettere una punta prima. Hanno creato tanti cross e palle alte ma non c'era nessun colpitore vero. A differenza delle altre partite, questa sera la Roma non è mai riuscita ad essere pericolosa in queste situazioni, evidentemente anche perché il Milan le aveva preparate bene. Però devo dire che la squadra mi è piaciuta molto".