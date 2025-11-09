Svilar: "Questo lavoro ci porterà tante gioie. Voglio altre cento partite con la Roma"

Svilar: "Siamo tutti allineati. Mai lavorato così"

Grazie alla vittoria contro l'Udinese grazie alle reti di Pellegrini e Celik, la Roma ha ottenuto il primato in classifica. Non una sorpresa per Svilar: “Il lavoro che abbiamo fatto durante i due mesi di ritiro è stato come mai prima a livello fisico e tattico. A cosa puntiamo? Non dobbiamo guardare la classifica ma concentrarsi di partita in partita, senza mai accontentarsi. Dobbiamo continuare così, facendo risultati. Crediamo nel lavoro che stiamo facendo, siamo tutti allineati e questo porterà nuovi risultati positivi e tanti gioie”. Grande meriti all'allentore, Gasperini: "Stiamo facendo un grande lavoro in difesa, ma la fase difensiva inizia dall’attaccante e finisce al portiere. Stiamo diventando un blocco difficile da superare, in pochi creano occasioni contro di noi. Dobbiamo continuare così facendo questo lavoro, non dobbiamo accontentarci ma andare avanti così”. Svilar si è comunque reso protagonista con una parata su Zaniolo. "Sono forte nell’uno contro uno, ho letto il suo tiro e mi ha calciato addosso”. Mentre sono arrivate parole d'elogio per la difesa: "È la più solida, lo dicono i numeri. Ma anche prima non prendevamo tanti gol. Speriamo possa diventare la migliore".