martedì 18 novembre 2025
La Roma recupera Ferguson ma perde ancora Bailey e Dybala: le condizioni in vista della Cremonese

La Roma recupera Ferguson ma perde ancora Bailey e Dybala: le condizioni in vista della Cremonese

Buone notizie per Gasperini: l'attaccante irlandese torna a disposizione dell'allentore per la prossima sfida di campionato
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Buone notizie per Gasperini: Ferguson torna in gruppo. Dopo l'ultimo periodo di emergenza nel reparto offensivo, l'allenatore dei giallorossi potrà tornare a contare sull'attaccante irlandese. L'ex Brighton era fuori dallo scorso 29 ottobre per il trauma distorsivo alla caviglia subito pochi minuti dopo l'inizio della sfida all'Olimpico contro il Parma. L'attaccante era stato inizialmente convocato dall'Irlanda per le ultime partite del girone di qualificazione al Mondiale 2026, ma la Roma ha deciso di non mandarlo visto che doveva ancora smaltire del tutto il problema. La sua assenza ha dato spazio a Parrott che ha guidato il miracolo irlandese contro Portogallo e Ungheria. Ora Ferguson vede il rientro in campo e vuole riprendersi anche la nazionale.

Gasperini ritrova Ferguson per Cremonese-Roma. Lavoro personalizzato per Bailey e Dybala

Nella seduta d'allenamento di oggi, Ferguson è tornato a lavorare in gruppo e dunque sarà convocato per la prossima sfida di capionato contro la Cremonese, in programma per domenica 23 alle 15 allo Zini. Per quanto riguarda gli altri giocatori in infermeria, prosegue il lavoro personalizzato di Bailey. Lavoro a parte anche per Paulo Dybala che punta al rientro alla fine del mese per il big match contro il Napoli. Ai box anche Dovbyk e Angelino.

