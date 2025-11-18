Buone notizie per Gasperini: Ferguson torna in gruppo. Dopo l'ultimo periodo di emergenza nel reparto offensivo, l'allenatore dei giallorossi potrà tornare a contare sull'attaccante irlandese. L'ex Brighton era fuori dallo scorso 29 ottobre per il trauma distorsivo alla caviglia subito pochi minuti dopo l'inizio della sfida all'Olimpico contro il Parma. L'attaccante era stato inizialmente convocato dall'Irlanda per le ultime partite del girone di qualificazione al Mondiale 2026, ma la Roma ha deciso di non mandarlo visto che doveva ancora smaltire del tutto il problema. La sua assenza ha dato spazio a Parrott che ha guidato il miracolo irlandese contro Portogallo e Ungheria. Ora Ferguson vede il rientro in campo e vuole riprendersi anche la nazionale.