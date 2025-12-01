Totti: "La Roma e gli scontri diretti? Ci sono squadre più attrezzate. Svilar miglior giocatore della Serie A"

A Miami per l'EA7 World Legends Padel Tour 2025, Francesco Totti ha avuto modo di parlare anche di Roma e del big match perso dai giallorossi con il Napoli nella serata di ieri, nel giorno che vede riunirsi a Milano il meglio del calcio italiano, in occasione del Gran Galà del Calcio AIC 2025 . Non sono mancate parole al miele per due grandi amici come Daniele De Rossi e Gennaro Gattuso , oggi protagonisti con il Genoa e la Nazionale.

Totti sulla Roma di Gasperini

Così Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport: "Tre partite, tre scontri diretti, la Roma non è andata molto bene, però è a un punto dalla prima in classifica, campionato ancora lungo. Penso che la Roma su questo passo può dire ancora la sua. Gasperini? Non si è ancora visto il lavoro di Gasperini, ma che sia di buon auspicio, perché se fino a questo momento siamo tra le prime tre e ancora non è la Roma che tutti si aspettano, speriamo che da qua a fine campionato possano cambiare tante cose e i calciatori possano acquisire la mentalità del mister. Le difficoltà della Roma negli scontri diretti? Ci sono squadre più attrezzate, squadre più pronte, la Roma è una buona squadra, una grande squadra, però ci sono squadre più blasonate".

Totti su De Rossi e Gattuso

Prima vittoria per l'amico ed ex compagno Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa: "Ci sentiamo spesso, sono contento per lui, se lo merita. Conosciamo tutti il ragazzo e l’uomo, ha quella voglia di fare bene e di spaccare tutto, penso possa fare bene con il Genoa". Alla guida della Nazionale, invece, un altro amico come Gennaro Gattuso: "Il Mondiale? L’importante è arrivarci a questo punto, anche perché senza secondo posto sarebbe stato un dramma. Ora abbiamo questa semifinale, speriamo ci sia anche una finale, speriamo che Gattuso possa portarci a questo Mondiale. Non andarci per la terza volta sarebbe un dramma".

Totti elegge Svilar come miglior giocatore dell'ultima Serie A

Prima di eleggere il miglior giocatore della Serie A 2024/25, Francesco Totti ha parlato anche della crisi di talenti in Serie A e delle differenze con il suo calcio: "In questo momento c’è tanta differenza rispetto al calcio nostro, tanti numeri 10, tanto talento. Ora si pensa più al fisico che al talento. Dispiace perché poi la gente vuol divertirsi e vedere grandi giocate, ma spero possano emergere grandi talenti di nuovo. Miglior giocatore dell’ultima Serie A? Pensiero di parte, ma io credo Svilar, che ha portato almeno 10-12 punti alla Roma. Ranieri o Conte? Due allenatori diversi, ma credo che il lavoro fatto da mister Ranieri è stato eccezionale".