La Roma non avrà N'Dicka: è ufficiale la convocazione in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio

Ora è ufficiale: Evan N'Dicka è stato convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa . Il difensore della Roma ha ricevuto la chiamata dalla sua nazionale per il torneo in programma tra il 21 dicembre e il 18 gennaio 2026. Brutte notizie per i giallorossi che perderanno un pilastro della difesa in una fase clou del campionato. Il club è costretto a lasciar partire il giocatore entro il 15 dicembre .

Gasperini senza N'Dicka: la convocazione per la Coppa d'Africa

Proprio la data di partenza è stata oggetto di trattative tra la Roma, la Fifa e la Costa d'Avorio. Infatti per il 15 dicembre è in programma la sfida contro il Como e Gasperini vorrebbe averlo a disposizione. Inizialmente è stata chiesta una proroga alla Fifa, che però ha rimandato tutto a eventuali accordi tra club e federazione. Con la federazione ivoriana ci sono stati dei primi colloqui ma complicati. Il problema per la Roma sta anche in quante partite dovrà fare a meno di N'Dicka. La Costa d'Avorio si presenta ai nastri di partenza del torneo con grandi possibilità di arrivare fino in fondo, dopo la vittoria nella scorsa edizione. Il difensore rischia di saltare sei o sette partite in totale. Dalla Serie A partiranno anche altri due giocatori, Kossounou dell'Atalanta e Bayo dell'Udinese.

Di seguito la lista completa dei giocatori convocati: