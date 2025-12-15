Dall’infortunio alla prima squadra, si avvera il sogno del giovane Bah premiato da Gasperini

È arrivata la prima convocazione in prima squadra per Muhammed Bah, chiamato da Gian Piero Gasperini per far fronte all’assenza di El Aynaoui, che ha dovuto rispondere alla convocazione del Marocco per la Coppa d’Africa e non sarà quindi disponibile per la gara di stasera con il Como. Un momento importante per il giovane centrocampista giallorosso, che raccoglie così i frutti di un percorso di crescita costante nell’ultimo anno. Gambiano, classe 2007, Bah è sbarcato in Italia ancora giovanissimo ed è stato subito tesserato dalla Roma, diventando rapidamente uno dei profili più interessanti del settore giovanile. Nel suo percorso spicca il titolo di campione d’Italia Under 17 conquistato con Marco Ciaralli in panchina. Un tricolore che ha poi sfiorato con l’Under 18 nella scorsa stagione, conclusa con la finale persa contro il Torino. Bah è riuscito a superare con forza un ostacolo incontrato durante la sua avventura in giallorosso. Nel febbraio 2024, sotto la gestione De Rossi, il centrocampista ha subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo. Il rientro è arrivato nel dicembre 2024 e a un anno dal rientro stasera si ritroverà in panchina allo Stadio Olimpico, inserito nel gruppo della prima squadra con cui si era già allenato in passato.