Dall’infortunio alla prima squadra, si avvera il sogno del giovane Bah premiato da Gasperini
È arrivata la prima convocazione in prima squadra per Muhammed Bah, chiamato da Gian Piero Gasperini per far fronte all’assenza di El Aynaoui, che ha dovuto rispondere alla convocazione del Marocco per la Coppa d’Africa e non sarà quindi disponibile per la gara di stasera con il Como. Un momento importante per il giovane centrocampista giallorosso, che raccoglie così i frutti di un percorso di crescita costante nell’ultimo anno. Gambiano, classe 2007, Bah è sbarcato in Italia ancora giovanissimo ed è stato subito tesserato dalla Roma, diventando rapidamente uno dei profili più interessanti del settore giovanile. Nel suo percorso spicca il titolo di campione d’Italia Under 17 conquistato con Marco Ciaralli in panchina. Un tricolore che ha poi sfiorato con l’Under 18 nella scorsa stagione, conclusa con la finale persa contro il Torino. Bah è riuscito a superare con forza un ostacolo incontrato durante la sua avventura in giallorosso. Nel febbraio 2024, sotto la gestione De Rossi, il centrocampista ha subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo. Il rientro è arrivato nel dicembre 2024 e a un anno dal rientro stasera si ritroverà in panchina allo Stadio Olimpico, inserito nel gruppo della prima squadra con cui si era già allenato in passato.
Bah, il percorso fino all'Olimpico
In questa stagione il centrocampista si è imposto come titolare fisso nella Primavera allenata da Federico Guidi, trovando anche la via del gol contro il Lecce e mettendo a referto 4 assist. I numeri complessivi con le giovanili giallorosse parlano di 22 gol in 81 presenze, dati che certificano un rendimento continuo e in crescita. Dal punto di vista tattico, Bah è una mezzala moderna, capace all’occorrenza di agire anche da play davanti alla difesa. Un profilo duttile e intelligente, che richiama una tradizione di famiglia: è infatti cugino dei fratelli Darboe, con Ebrima attualmente al Bari e Balagie Darboe in forza alla Roma Under 18. Come loro, è assistito dalla Dream & Goal, agenzia che segue anche Pisilli e lo stesso Darboe. Ora per Bah si apre una nuova pagina, con la speranza che questa chiamata non resti un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso stabile nel calcio dei grandi.