Svilar polemico dopo il gol di Scalvini: "Per me è fallo. Quando si tocca un portiere..."

A decidere la sfida tra Atalanta e Roma è stata la zampata vincente di Giorgio Scalvini in apertura di primo tempo, dopo il contatto con Mile Svilar all'interno dell'area piccola giallorossa. Rivedendo l'episodio in mixed zone, il portiere della squadra di Gasperini ha avuto modo di contestare la decisione dell'arbitro Fabbri e l'intervento della sala Var .

Svilar a Sky: "Rammarico per il gol subito, per me è fallo"

Così Mile Svilar ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Atalanta-Roma: "Hanno creato pochissimo, abbiamo fatto un lavoro difensivo solido come sempre. Il gol subito all'inizio ci dà un po' di rammarico, perché se non subiamo il gol diventa una partita più aperta. Non abbiamo creato tantissimo, ma ci arriveremo anche contro queste squadre nelle prossime 20 partite che mancano. L'episodio del gol? Ho sentito qualcosa sul braccio e dopo sulla testa. Quando lo rivedo, credo che l'immagine parla da sola. Quando si tocca un portiere nell'area piccola è sempre fallo. L'arbitro mi ha detto che avevo perso la palla prima, magari per un giocatore nostro, poi lui (Scalvini) mi va in testa e mi dà una botta. Per me è fallo. Magari non arrivo alla palla per il mio compagno di squadra, però dopo va nel duello. Onestamente, la settimana scorsa, ho toccato il giocatore del Genoa (Ostigard) in testa ed era fallo. Per me è fallo anche questo".

Svilar a Dazn: "Scalvini? Mi ha dato una botta in testa e ha fatto gol"

Svilar ha poi analizzato partita ed episodio anche a Dazn: "Potevo bloccare la palla, poi un compagno di squadra mi ha impedito di bloccarla, dopo quell'istante Scalvini mi ha dato una botta in testa. Se il portiere viene toccato nell'area piccola è fallo. Però, dai. Dai, è fallo, mi ha toccato nell'area piccola con le mani, in testa. Non ci possiamo fare molto adesso. Mi dà rabbia rivedere le immagini, era meglio che non la rivedevo subito. Si può dire che non l'ho presa, ma anche che mi ha dato una botta in testa e ha fatto gol. In tutto il mondo il portiere viene protetto meno di prima in area di rigore. Magari anche noi dobbiamo iniziare a reagire più forti e più cattivi in queste situazioni. Fabbri mi ha detto che avevo perso la palla prima che mi toccasse, sono molto onesto contro il Genoa per me era fallo, ci sono state polemiche per cinque giorni. Ma era fallo anche questo".