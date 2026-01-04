Bergamo, caos in aeroporto, coinvolta anche la Roma dopo l'Atalanta: cosa è successo

ROMA - Una trasferta da dimenticare per la Roma quella di Bergamo, dove i giallorossi del grande ex Gian Piero Gasperini sono stati sconfitti dall'Atalanta nel match della 18 ª giornata di Serie A (condito dalle polemiche per l'arbitraggio di Fabbri) e come tantissime altre persone sono stati poi lasciati a terra all'aeroporto di Orio al Serio , da dove avrebbero dovuto partire nella notte per far ritorno nella Capitale.

Bergamo, caos in aeroporto, coinvolta anche la Roma

A provocare i disagi, come hanno spiegato dallo stesso aeroporto bergamasco, "un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale e delle contestuali condizioni di bassa visibilità in pista, i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni". Le compagnie aeree hanno trovato posto ad alcuni dei loro passeggeri su altri voli, molti sono stati invece lasciati in attesa o fatti partite da altri scali. Quest'ultimo è anche il caso della Roma, che ha dovuto spostarsi a Linate da dove è poi finalmente riuscita a partire in tarda notte.