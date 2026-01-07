Roma, infortunio Dovbyk: l'esito degli esami e i tempi di recupero
Artem Dovbyk ha ritrovato il gol contro il Lecce (aveva segnato ai salentini anche l'anno scorso), ma anche un nuovo infortunio. L'attaccante ha sentito il muscolo tirare e ha lasciato il campo nella ripresa, permettendo al baby Romano di esordire in prima squadra al Via del Mare. L'ucraino oggi ha svolto gli esami e dovrà tornare ai box. Va ricordato che l'attaccante si era ripreso recentamente da una profonda lesione del tendine del retto femorale sinistro. Doveva stare fermo un mese abbondante, in realtà in infermeria ci è rimasto più a lungo. Perché sentiva ancora dolore quando calciava.
Gasperini perde di nuovo Dovbyk
Gli esami stavolta hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, da valutare giorno dopo giorno. Lo stop previsto in questi casi è di circa due settimane. Dovbyk, che è al centro di voci di mercato, salterà la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo e poi sarà valutato in vista della doppia gara di Coppa Italia e campionato contro il Torino.