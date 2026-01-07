Roma, infortunio Dovbyk: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Artem Dovbyk ha ritrovato il gol contro il Lecce (aveva segnato ai salentini anche l'anno scorso), ma anche un nuovo infortunio. L'attaccante ha sentito il muscolo tirare e ha lasciato il campo nella ripresa, permettendo al baby Romano di esordire in prima squadra al Via del Mare. L'ucraino oggi ha svolto gli esami e dovrà tornare ai box. Va ricordato che l'attaccante si era ripreso recentamente da una profonda lesione del tendine del retto femorale sinistro. Doveva stare fermo un mese abbondante, in realtà in infermeria ci è rimasto più a lungo. Perché sentiva ancora dolore quando calciava.