A Lecce, dopo la partita, è rimasto in silenzio. Oggi no. Gian Piero Gasperini parla a Trigoria alla vigilia di Roma - Sassuolo (domani alle 18 all'Olimpico) e dice tutto. O meglio: sul mercato non fa nomi, ma ammette - più volte - che avere la presenza della proprietà a Roma è "fondamentale". Non smentisce le ricostruzioni dei giorni scorsi sul rapporto con Massara: "Non dico niente, tanto avete detto tutto voi e anche bene" ma ammette che, anche in piena emergenza, "non stiamo facendo male. E io questi ragazzi posso solo ringraziarli". Di seguito tutte le dichiarazioni di Gasperini in tempo reale.

La battuta di Gasperini dopo la conferenza

Lasciando la sala stampa di Trigoria dopo 20' circa di conferenza, Gasperini si concede una battuta con i cronisti: "Ho parlato oggi eh?"

Gasperini sul rapporto con Ranieri

"Ringrazio i giocatori perché in base a quello che abbiamo abbiamo fatto bene. Poi non so se vinceremo lo scudetto o entreremo in Champions, ma sono gratificato dai ragazzi e dalle partite. I tifosi e la gente sanno che stiamo cercando di fare tutto il possibile. I rinnovi di Cristante e Mancini? Ne parla la società. Ranieri? Rapporto ottimo, dopo l'intervento al ginocchio non riusciva a giocare bene (ride, ndr) ma adesso è spesso qui. Lui è discreto e rispettoso dei ruoli, ma c'è un bel confronto sempre"

Angelino come sta? La risposta di Gasperini

"Non è ancora pronto. Ma è un motivo medico e le risposte devono darle i medici, non io"

Gasperini e la battuta sulla Coppa d'Africa

"Spero nella finale Marocco - Costa d'Avorio. Significa che i due ragazzi, El Aynaoui e N'Dicka, sono ben allenati. Stasera c'è Camerun - Marocco? Forza Camerun... Scherzo"

Gasperini e il rapporto con i dirigenti

"Io lavoro molto bene sul campo perché è un gruppo compatto e coeso. E questa è la garanzia assoluta. Il fatto che la proprietà sia qui a lungo presente, quotidianamente, forse per la prima volta, questo vale più dei 36 punti che abbiamo fatto. Dobbiamo realizzare le cose che ci siamo detti, la proprietà qui aiuterà"

Gasperini: "Faccio le strategie con la società"

"In difesa siamo 5, senza N'Dicka 4, ma io le strategie le faccio con la società. In tutti i reparti. Domani avremo 5 Primavera in panchina, dobbiamo per forza far riferimento al settore giovanile"

Gli obiettivi della Roma: Gasperini risponde così

"Io personalmente sono contento, la Roma ha un nucleo forte e competitivo. C'è una difficoltà perché abbiamo tanti giocatori in scadenza e in prestito. Se riusciamo a fare qualcosa a gennaio possiamo migliorarci, se guardo al futuro è più complicato. La presenza della proprietà è un grandissimo segnale. Dal mercato di ora possiamo uscire con qualcosa di più, ma le partite le abbiamo adesso. In Coppa Italia perderemo Mancini e recupereremo Cristante, nessun altro. Questo è un momento importante con 9 partite in un mese, lo sapevamo. Ma è un'esperienza anche questa... "

Gasperini insiste e fa una battuta su Sky

"Se parli come questa estate ti lamenti, se non ne parli vieni interpretato... Non serve che io parli, sapete tutto, avete le nostre fonti. Stasera guardo Sky e Di Marzio che sa tutto, come voi"

Gasperini ai giornalisti: "Sapete tutto benissimo, ma non da me"

"Non dobbiamo sottovalutare mai nessuno, siamo state forse tra i più bravi in questo tipo di partite tipo quelle di domani. C'è un grande equilibrio, devi arrivare al meglio in ogni partita. La risposta di Lecce, pur con tante defezioni, è stata importante. I ragazzi si allenano bene e con entusiasmo, danno sempre risposte forti". A precisa domanda su Raspadori: "Qualcuno mi ha mai sentito parlare di mercato o di Raspadori? Siete bravissimi e informatissimi, non sapete le cose da me. Sapete tutto benissimo, ma di sicuro non sono io che alimento queste cose. Io parlo solo dei giocatori della Roma che vanno in campo"

Gasperini sul mercato e sulla presenza dei Friedkin

"La proprietà è qui ed è un grande segnale, come il fatto che rimanga qui un po' di settimane. Così possono prendersi cura della squadra direttamente. Il campo? Wesley ancora no, vediamo domani, influenza forte. Perdiamo Dovbyk per infortunio e Cristante squalificato, recuperiamo Hermoso e Mancini. C'è emergenza, come c'è da qualche partita"

+++ Via alla conferenza di Gasperini con una battuta +++

Via alla conferenza stampa di Gasperini con una battuta: "C'è l'acqua, mi volete far parlare troppo?"

Roma, nel pomeriggio la rifinitura a Trigoria

Dopo la conferenza di Gasperini, nel pomeriggio ci sarà l'allenamento di rifinitura della Roma in vista della partita di domani contro il Sassuolo

Mercato Roma, giornata chiave per Raspadori

Giornata chiave per il mercato della Roma: oggi Massara e Gasperini aspettano una risposta da Giacomo Raspadori

Gasperini, a che ora c'è la conferenza stampa

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini è in programma oggi alle 13.30 a Trigoria

