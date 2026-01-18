Dybala: "Non so quanto rimarrò in Italia, ma me la godo. Malen? Fa dei movimenti..."

TORINO - Festa Roma per la vittoria contro il Torino e per un debutto da sogno per il nuovo acquisto Male n . E dopo le parole di Gasperini , anche Paulo Dybala ha voluto esaltare la prestazione e il gol dell'attaccante olandese: "Fa dei movimenti che per noi sono facili da trovare. Ha un primo passo molto veloce, come mostrato in occasione del gol annullato", le parole ai microfoni di Dazn.

Dybala carica la Roma: "Non siamo quarti per caso"

Dybala ha poi caricato la Roma dopo la conquista del quarto posto in solitaria, staccando la Juve: "Abbiamo una bellissima squadra con giocatori forti e un allenatore molto bravo che ci sta spingendo a dare qualcosa in più. Non siamo lì per caso, abbiamo disputato un grande girone di andata e abbiamo iniziato bene quello di ritorno. Dobbiamo continuare così giorno dopo giorno, sono arrivati giocatori forti e daremo il massimo per rimanere tra le prime quattro".

Dybala sul futuro: "Non so quanto rimarrò..."

Una partita da ricordare per Dybala, premiato come MVP del match con un gol e un assist, che lo rendono il primo giocatore straniero a prendere parte ad almeno 200 gol nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07). A 32 anni e con il contratto in scadenza è impossibile non pensare al futuro: "L'Italia per me è qualcosa di unico, rappresenta quasi metà della mia vita. La prossima sarà la partita numero 600 della mia carriera, ho vissuto tantissime cose e questo paese sarà sempre speciale per me. Non so quanto rimarrò, ma me la godo fino al massimo".