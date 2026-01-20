Bailey saluta la Roma: verso l'interruzione immediata del prestito, torna all'Aston Villa

Proseguono i dialoghi in termini di calciomercato tra la Roma e l' Aston Villa . Per un Malen che è arrivato in giallorosso (segnando subito) c'è un Bailey che potrebbe tornare a Birmingham dopo appena sei mesi. Un impatto non positivo, quello dell'attaccante giamaicano nella Capitale. Un'avventura che appare prossima già alla conclusione, con un prestito che potrebbe così concludersi anticipatamente.

Bailey, possibile rientro anticipato all'Aston Villa

Bailey potrebbe tornare in Premier League. Molto probabile il rientro anticipato dal prestito del calciatore dalla Roma. Il classe 1997 in questi primi sei mesi di stagione ha disputato appena sette partite in Serie A, saltandone tredici a causa di guai muscolari, tre in Europa League e una in Coppa Italia, mettendo a referto un assist. Troppo poco per convincere la società. E l'avventura potrebbe così essere già giunta al termine. Il futuro di Bailey non dovrebbe però essere all'Aston Villa: è probabile che un altro club sia pronto a prenderlo in prestito.