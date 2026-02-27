Amra Dzeko e il gesto nei confronti della Roma che emoziona i tifosi: cosa ha pubblicato prima della Juve 

Amra Dzeko è tornata a Roma, un posto che evidentemente le è rimasto nel cuore. La moglie di Edin, nella settimana che vedrà i giallorossi opposti alla Juve , ha pubblicato una storia su Instagram mentre è in macchina sulla Cristoforo Colombo, all'altezza di Casal Palocco , dove la famiglia Dzeko abitava in una grande villa. Amra ha anche aggiunto un cuore nella storia e come sottofondo ha scelto l'inno della Roma.

Dzeko e il legame con Roma

Dzeko ha giocato per sei stagioni dalle parti dell'Olimpico, segnando 119 gol. La famiglia è stata sempre vicino a lui e non ha dimenticato gli anni trascorsi a Roma. L'attaccante, dopo la parentesi alla Fiorentina, è tornato in Germania per difendere la maglia dello Schalke 04 (4 gol e 3 assist in 5 partite), nella serie cadetta tedesca. Il sogno è di riportare la squadra in Bundesliga a fine stagione.