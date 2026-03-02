Nainggolan 'chiuso' da Spalletti a Trigoria: il retroscena con la Roma mai raccontato. E su De Rossi...

ROMA - "Se è vero che Spalletti mi ha chiuso dentro lo spogliatoio per tenermi 'sotto controllo'? Sì, mi aveva tenuto là, non mi ricordo esattamente il motivo, ma mi diceva: 'Adesso tu 'sta settimana dormi con me perché non voglio che esci'. Magari c'era una partita importante o era una punizione. E lui dormiva nella camera a fianco e ogni sera, fino alle 22:30, veniva in camera da me perché aveva paura che scappassi". È l'incredibile rivelazione di Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma tra il 2014 e il 2018. Ospite del podcast 'SportiumFUN', il 'Ninja' ha ricordato le tappe più significative della sua carriera, con focus specifico sugli anni in giallorosso e l'intesa con Luciano Spalletti: "Che rapporto avevo con lui? Bellissimo. Io lo continuo a dire, per me è stato l'allenatore più forte che ho avuto in carriera. La sua visione di calcio era scritta sulla mia pelle. Come persona è molto particolare, ma quando ti vuole bene, ti vuole bene. Quando senti la sua fiducia, capisci che persona è, però non è uno che accetta facilmente tutti quanti. Costruisce certi tipi di rapporti con un paio di giocatori e quando fai parte di questi senti cosa ti può dare. Io con lui ho avuto questo rapporto".