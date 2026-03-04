Roma, non c'è pace per Ferguson: di nuovo in Inghilterra per visite mediche

Roma, non c'è pace per Ferguson

A quattro giorni dalla trasferta di campionato in Liguria la squadra ha sostenuto oggi un allenamento mattutino a Trigoria, dove Dybala (da poche ore papà) ha svolto un lavoro personalizzato. A parte invece si sono allenati Soulé ed Hermoso, mentre Dovbyk si è sottoposto a terapie. Assente Ferguson (il cui infortunio agita l'Irlanda), che in accordo con la Roma si trova a Brighton per sostenere delle visite specialistiche.