Roma, non c'è pace per Ferguson: di nuovo in Inghilterra per visite mediche
ROMA - Dopo il pari beffa contro la Juve all'Olimpico, frutto comunque di una prova convincente e utile a mantenere i bianconeri a -4, la Roma di Gasperini fa rotta su Marassi dove domenica prossima (8 marzo, ore 18) sfiderà il Genoa del grande ex Daniele De Rossi nel match valido per la 28ª giornata di Serie A.
A quattro giorni dalla trasferta di campionato in Liguria la squadra ha sostenuto oggi un allenamento mattutino a Trigoria, dove Dybala (da poche ore papà) ha svolto un lavoro personalizzato. A parte invece si sono allenati Soulé ed Hermoso, mentre Dovbyk si è sottoposto a terapie. Assente Ferguson (il cui infortunio agita l'Irlanda), che in accordo con la Roma si trova a Brighton per sostenere delle visite specialistiche.