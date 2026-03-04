Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, non c'è pace per Ferguson: di nuovo in Inghilterra per visite mediche

Assente il centravanti a Trigoria, dove la squadra si allena in vista della sfida contro il Genoa a Marassi: lavoro personalizzato per Dybala
2 min
TagsRomaFergusonGenoa
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Dopo il pari beffa contro la Juve all'Olimpico, frutto comunque di una prova convincente e utile a mantenere i bianconeri a -4, la Roma di Gasperini fa rotta su Marassi dove domenica prossima (8 marzo, ore 18) sfiderà il Genoa del grande ex Daniele De Rossi nel match valido per la 28ª giornata di Serie A.

Roma, non c'è pace per Ferguson

A quattro giorni dalla trasferta di campionato in Liguria la squadra ha sostenuto oggi un allenamento mattutino a Trigoria, dove Dybala (da poche ore papà) ha svolto un lavoro personalizzato. A parte invece si sono allenati Soulé ed Hermoso, mentre Dovbyk si è sottoposto a terapie. Assente Ferguson (il cui infortunio agita l'Irlanda), che in accordo con la Roma si trova a Brighton per sostenere delle visite specialistiche.

 

 

 

Tutte le news di Roma

