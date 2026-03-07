Ferguson si opera in Inghilterra: stagione finita e attacco della Roma senza tregua

Piove sul bagnato. L’attacco della Roma perde pezzi e le certezze evaporano una dopo l’altra. La conta degli uomini offensivi, infatti, non torna più e adesso Gasp è costretto all’ennesima doccia fredda. Perché per Evan Ferguson la stagione è già finita. Game over. L’irlandese si trova a Brighton, dove è stato sottoposto a un consulto medico per il persistente problema alla caviglia sinistra. Il verdetto è stato inevitabile: intervento chirurgico programmato per la prossima settimana e stop fino al termine della stagione. Una mazzata. Per lui, per Gasperini e per una Roma che sperava di poter contare su qualche alternativa in più nel momento più delicato dell’anno. Specialmente in Europa League visto il ko di Dybala e l’esclusione di Dovbyk dalla lista. Ora resta solo da capire dove si svolgerà la riabilitazione: se nella Capitale oppure ancora a Brighton, con un accordo tra i due club. Ma il dettaglio logistico cambia poco la sostanza. Perché la verità è una sola: l’avventura giallorossa di Ferguson si chiude nel modo più amaro possibile.