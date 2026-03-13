La mattinata storica della Roma: lo stadio e il nuovo sponsor per lanciare un messaggio sul futuro

Una mattinata che sa di svolta, di quelle che possono cambiare il destino di un club. La Roma ha acceso i riflettori sul proprio domani con due mosse pesanti come macigni: lo stadio e lo sponsor. Due tasselli strategici , due accelerazioni decisive tra istituzioni e business. Dal Campidoglio all’Eur, la società giallorossa ha incassato segnali forti : da una parte il via libera politico al progetto dello stadio di Pietralata , dall’altra l’abbraccio commerciale con Eurobet.live . In poche ore la Roma ha fatto un passo avanti nel sogno della sua casa e un altro nella solidità dei ricavi, mettendo sul tavolo visione, programmazione e ambizione. Nel cuore storico della capitale è arrivata l’approvazione della delibera per l’impianto del futuro; nel quartiere più moderno, quello dell’Eur, la presentazione del nuovo main sponsor che garantirà 50 milioni fino al 2029. Due colpi, un unico messaggio: la Roma vuole crescere .

Lo stadio: via libera alla delibera sul progetto a Pietralata

È stato un passaggio politico ma anche simbolico, uno di quelli che i tifosi aspettano da generazioni. L’Assemblea Capitolina ha dato il suo via libera alla delibera sul progetto definitivo del nuovo stadio della Roma a Pietralata: 44 votanti, 39 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario. Numeri netti, che certificano un sostegno largo e trasversale.

È un passo che pesa, perché avvicina la Roma a quella casa di proprietà rincorsa per decenni e mai davvero afferrata. Pietralata diventa sempre più il luogo dove immaginare il futuro giallorosso: un impianto moderno, sostenibile, immerso nel verde e pensato come spazio vivo della città, non soltanto come teatro delle partite. Un progetto che vuole cambiare il volto dell’area e trasformarla in un nuovo polo urbano, capace di unire sport, servizi e socialità. “È un ottimo affare per la città, un investimento privato da centinaia di milioni non solo per lo stadio ma anche un quadrante riqualificato, verde e utilizzato da tutti i cittadini di Roma”, ha dichiarato il sindaco Gualtieri. “Sarà una nuova grande villa di Roma. Sono felice di poter portare avanti questa opera, dello stadio giallorosso se ne parla da tantissimo tempo, dai tempi di Dino Viola e Franco Sensi”. Quanto all’inizio dei lavori: “Auspichiamo possano cominciare a inizio 2027”, ha ammesso l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. “Il commissario per gli stadi di Euro 2032 snellirà l’iter”. Ora si partirà con l’iter in Regione, a cominciare dal PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) che integra la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con tutte le autorizzazioni e titoli necessari per la realizzazione e l'esercizio di un progetto. Quindi la Conferenza dei Servizi decisoria alla quale prenderà parte anche Gualtieri, l’ultimo vero step prima della posa della prima pietra.

Lo sponsor: accordo da 50 milioni con Eurobet.live

Un accordo da 50 milioni di euro complessivi fino alla stagione 2028-29, a partire dal finale di quest’annata “in cui ci giochiamo tutto con un senso di responsabilità enorme”, per dirla con le parole appena pronunciate da Gasperini, fino ad arrivare al centenario del 2027 e guardando anche oltre. Verso il futuro. La Roma si è legata a Eurobet.live per più di tre annate sportive complete, tornando così ad avere uno sponsor sulla maglia (mancava da fine maggio) in seguito alla chiusura della partnership biennale con Riyadh Season. La partnership è stata annunciata stamattina nel corso di un evento a Piazza Marconi, in zona Eur. Michael Gandler, il responsabile del settore business e ricavi che Friedkin ha scelto da metà settembre per espandere gli orizzonti commerciali del club, ha svelato un retroscena della trattativa: “Quando sono arrivato, il primo meeting che ho svolto è stato proprio con Eurobet. Ero qui da 2-3 giorni”. Durante la presentazione è intervenuto anche il tecnico Gasperini e con lui la squadra al gran completo, dai leader Mancini, Cristante e Pellegrini ai nuovi acquisti Malen, Zaragoza e Robinio Vaz. I calciatori della prima squadra hanno subito indossato la maglia col nuovo sponsor. L’accordo commerciale con la piattaforma di livescore per la consultazione in tempo reale dei risultati sportivi e delle statistiche, dopo quello siglato nei mesi scorsi con Wizz Air, rappresenta per il club un importante passo in avanti in termini di sviluppo del brand. “Condividiamo l’ambizione di sviluppare una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i tifosi su tutte le nostre piattaforme - il pensiero del vicepresidente della Roma Ryan Friedkin - Combiniamo la portata globale e la passione della nostra fanbase con l’esperienza di Eurobet.live nell’infotainment e nel mondo digital”. “Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la AS Roma, uno dei club più iconici del calcio italiano ed europeo”, ha aggiunto Andrea Faelli, amministratore delegato di Eurobet Italia. Eventi e iniziative per i fan saranno gli step del percorso che condurrà ai 100 anni della Roma, mentre le risorse generate da questa intesa aiuteranno la società a rispettare i paletti del fair play finanziario e a destinare nuove risorse sul mercato.