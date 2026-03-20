Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato

Le motivazioni della decisione

Il provvedimento di divieto è scaturito dopo che il 18 gennaio scorso si erano scontrati sull'autostrada A1 ultras della Roma in viaggio per andare a Torino e ultras della Fiorentina diretti allo stadio Dall'Ara di Bologna. Un provvedimento analogo è stato infatti preso anche per i tifosi della squadra toscana e per quelli del Napoli, a causa di altri scontri con gli ultras della Lazio. Nel motivare l'ordinanza di oggi, che respinge il ricorso dei romanisti, il Consiglio di Stato peraltro sottolinea che il provvedimento "è motivato dai gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, nonché da vari altri episodi passati che hanno visto protagonista la tifoseria della Roma, tanto in Italia, quanto in occasione di incontri internazionali. Nell’anno appena trascorso si sono verificati anche quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali, poste in essere da tifosi della Roma in occasione di spostamenti per trasferte calcistiche".