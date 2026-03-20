Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato
ROMA - Non va a buon fine il tentativo dei tifosi della Roma di eliminare per vie legali il divieto di seguire la squadra in trasferta nell'ultima parte di questa stagione. Il Consiglio di Stato infatti ha respinto il ricorso presentato dall'Unione Tifosi Romanisti e dall'Associazione Italiana Roma Club contro l'ordinanza del Tar del Lazio che confermava il decreto del Ministero dell'Interno che il 20 gennaio ha disposto il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica per i tifosi giallorossi.
Le motivazioni della decisione
Il provvedimento di divieto è scaturito dopo che il 18 gennaio scorso si erano scontrati sull'autostrada A1 ultras della Roma in viaggio per andare a Torino e ultras della Fiorentina diretti allo stadio Dall'Ara di Bologna. Un provvedimento analogo è stato infatti preso anche per i tifosi della squadra toscana e per quelli del Napoli, a causa di altri scontri con gli ultras della Lazio. Nel motivare l'ordinanza di oggi, che respinge il ricorso dei romanisti, il Consiglio di Stato peraltro sottolinea che il provvedimento "è motivato dai gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, nonché da vari altri episodi passati che hanno visto protagonista la tifoseria della Roma, tanto in Italia, quanto in occasione di incontri internazionali. Nell’anno appena trascorso si sono verificati anche quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali, poste in essere da tifosi della Roma in occasione di spostamenti per trasferte calcistiche".
ROMA - Non va a buon fine il tentativo dei tifosi della Roma di eliminare per vie legali il divieto di seguire la squadra in trasferta nell'ultima parte di questa stagione. Il Consiglio di Stato infatti ha respinto il ricorso presentato dall'Unione Tifosi Romanisti e dall'Associazione Italiana Roma Club contro l'ordinanza del Tar del Lazio che confermava il decreto del Ministero dell'Interno che il 20 gennaio ha disposto il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica per i tifosi giallorossi.